3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране - Грин осадила главу МИД Великобритании
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин недвусмысленно осадила главу МИДВеликобритании Дэвида Кэмерона, который потребовал у американских законодателей одобрить новый пакет помощи Киеву и сравнил действия Конгресса США с умиротворением Гитлера в 1930-е годы.
По мнению Грин, господину Кэмерону лучше следить за проблемами в своей стране, которая вступила в рецессию, и оставить США в покое.
Мне действительно безразлично, что говорит Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в зад.
Политик также посоветовала главе дипломатического ведомства Великобритании искать нацистов в других местах и напомнила об их огромном количестве в рядах украинской армии.