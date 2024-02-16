Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране - Грин осадила главу МИД Великобритании

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин недвусмысленно осадила главу МИДВеликобритании Дэвида Кэмерона, который потребовал у американских законодателей одобрить новый пакет помощи Киеву и сравнил действия Конгресса США с умиротворением Гитлера в 1930-е годы.

По мнению Грин, господину Кэмерону лучше следить за проблемами в своей стране, которая вступила в рецессию, и оставить США в покое.

Мне действительно безразлично, что говорит Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в зад.
Марджори Тейлор Грин

Политик также посоветовала главе дипломатического ведомства Великобритании искать нацистов в других местах и напомнила об их огромном количестве в рядах украинской армии.