Девушка спасла акулу, которую вынесло на берег

В Сети набирает популярность ролик с героическим поступком юной девушки. Она отважно бросилась спасать акулу, которую вынесло на берег. Морская хищница не могла самостоятельно уплыть в море. О деталях удивительного спасения ничего неизвестно, но пользователи соцсетей отметилибесстрашие спасательницы.