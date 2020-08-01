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Девушка спасла акулу, которую вынесло на берег

В Сети набирает популярность ролик с героическим поступком юной девушки. Она отважно бросилась спасать акулу, которую вынесло на берег. Морская хищница не могла самостоятельно уплыть в море. О деталях удивительного спасения ничего неизвестно, но пользователи соцсетей отметилибесстрашие спасательницы.

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