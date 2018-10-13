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Девять альпинистов погибли после схода лавины в Гималаях

В Гималаях сошла лавина. Девять альпинистов - граждане Италии и Южной Кореи - не смогли спастись при подъеме на пик Гурджа Химал на западе Непала. Они разбили лагерь, хотели дождаться хорошей погоды, но их накрыл снежный шторм. На месте работает вертолет.

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