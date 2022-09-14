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Девять тест-систем для диагностики семи инфекций за час разработали в России
В России разработаны девять тест-систем для диагностики семи инфекций, четыре тест-системы уже внедрены в производство, сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила эту информацию на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"На сегодняшний день мы имеем девять тест-систем для диагностики семи инфекций за 60 минут. То есть, очень быстрые тест-системы, собственно, на это и был сделан упор. Это и COVID-19, грипп А и B, туберкулез, и золотистый стафилококк, и грибковые инфекции: кандидоз и черная плесень, которые, к сожалению, сопутствуют целому ряду инфекционных заболеваний", - сказала Попова.
По ее словам, четыре теста уже внедрены в производство, и еще три - в стадии внедрения в производства.
Фото: pixabay.com
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