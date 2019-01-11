Девять тысяч пассажиров застряли на круизном лайнере из-за вспышки опасной инфекции

Девять тысяч пассажиров застряли на одном из крупнейших круизных лайнеров из-за вспышки опасной инфекции. Почти 300 человек на борту подхватили кишечный вирус Норуолк. Заболевание тяжелое, оно сопровождается тошнотой. Туристам запретили покидать судно на время карантина. Медики пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта. Корабль под названием "Оазис морей" совершает тур по Карибским островам.