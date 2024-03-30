Девятый день с момента страшного теракта в Подмосковье: 144 погибших, 695 пострадавших

Девять дней прошло с момента теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".



По обновленным данным МЧС, число погибших выросло до 144, еще 695 - пострадали. Среди жертв трое белорусов.



У стихийного мемориала возле концертного зала сегодня провели панихиду. После послы иностранных государств и представители дипмиссий в память о жертвах возложили цветы и венки к мемориалу возле "Крокуса".



Расследование продолжается. Как стало известно, обнаружен вероятный "криптокошелек-посредник", который могли использовать заказчики и исполнители теракта. Через него прошла половина суммы, обещанной террористам за атаку на концертный зал.