Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлено на 90 дней
Автор:Редакция news.by
Верховная рада Украины в 20-й раз проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Такой режим будет действовать со 2 августа и продлится еще как минимум 90 дней - до 31 октября.
Соответствующие законопроекты ранее внес на рассмотрение парламента Зеленский. Решение приняли большинством голосов.
Военное положение, напомним, действует в Украине с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалось.