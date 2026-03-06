"Действия США и Израиля затронут весь мир" - политолог предложил вариант выхода из конфликта

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8795ad14-91cc-489e-9634-398818f20979/conversions/28f81e7f-39d4-407a-bd3d-7c0398a61f42-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, уже привела к резкому нарушению мировой торговли энергоносителями и грозит перерасти в религиозную войну. Такую оценку событиям дал политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью".

"Абсолютно очевидно, что авантюрные преступные действия США и Израиля затронут не только весь Ближневосточный регион, но и вообще весь мир. Потому что в этом небольшом кусочке территории сосредоточен очень большой процент мировой торговли, вот в этой полуоси от Суэцкого канала до Персидского залива. И сейчас там затруднено судоходство, через Ормузский пролив уже невозможно пройти. Я думаю, что в скором времени подключатся и хуситы, которые контролируют Красное море. И тогда нефть взлетит как минимум на 20-30 %, а может и в два раза", - предупредил эксперт.

По его словам, первые экономические последствия уже налицо: "На Роттердамской бирже мы уже видели резкий взлет сжиженного природного газа. Это только экономическая цена этой авантюры".

Если американцы и их израильские партнеры не остановятся, а перейдут к следующей фазе, это может затронуть не только европейские страны, которые сейчас находятся в заложниках у американцев, но и вообще весь мир, страны Юго-Восточной Азии, Китай. Юрий Воскресенский

"Посмотрите, насколько сейчас сильно затронуты страны персидских монархий, которые американский режим втянул в свою преступную авантюру. Понятно, что они (американцы - прим. ред.) не ставили их в известность, не получали никакого согласия, но на их территории находятся американские базы, а это является законной военной целью для Исламской Республики Иран после того, что произошло", - обозначил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что персидские монархи втянуты в эту войну не по своей воле: "И они сейчас опасаются, потому что, прежде всего, наносится колоссальный экономический ущерб. И уже сейчас уничтожены репутации таких городов, как Дубай, Абу-Даби, в качестве тихой гавани".

Юрий Воскресенский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8d7ef9-d4f1-42c1-8400-605c50c773ab/conversions/3086697a-cba0-4b46-8b18-0ad53de9a473-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8d7ef9-d4f1-42c1-8400-605c50c773ab/conversions/3086697a-cba0-4b46-8b18-0ad53de9a473-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8d7ef9-d4f1-42c1-8400-605c50c773ab/conversions/3086697a-cba0-4b46-8b18-0ad53de9a473-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db8d7ef9-d4f1-42c1-8400-605c50c773ab/conversions/3086697a-cba0-4b46-8b18-0ad53de9a473-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самым опасным в ситуации политолог назвал религиозный фактор. "Дело в том, что Иран - это шиитская страна. В мире проживает более 188 млн шиитов. Они являются абсолютным большинством, например, в Бахрейне, который сейчас тоже подвергается ответным обстрелам со стороны Ирана. Так вот, один из самых влиятельных шиитских богословов, господин Ширази, объявил джихад американо-израильскому режиму. И это значит, что эта региональная война может вообще перерасти в религиозную. Что может быть куда жестче и опаснее", - подчеркнул политолог.