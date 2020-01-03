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Действия США против Ирана подняли цену на нефть
Ликвидация в Ираке командира иранского спецназа и одного из самых влиятельных генералов Исламской Республики привела к скачку стоимости нефти. На фоне рисков начала на Ближнем Востоке новой войны сегодня в ходе торгов нефть подорожала до максимума с сентября. Посольство США в Ираке призвало американских граждан немедленно покинуть территорию страны, рекомендовало не приближаться к зданию посольства.
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