Действия США против Ирана подняли цену на нефть

Ликвидация в Ираке командира иранского спецназа и одного из самых влиятельных генералов Исламской Республики привела к скачку стоимости нефти. На фоне рисков начала на Ближнем Востоке новой войны сегодня в ходе торгов нефть подорожала до максимума с сентября. Посольство США в Ираке призвало американских граждан немедленно покинуть территорию страны, рекомендовало не приближаться к зданию посольства.