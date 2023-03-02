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Действия украинских боевиков в Брянской области являются террористической атакой - Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нападения украинских боевиков в населенных пунктах Брянской области России являются атакой террористов, пишет БелТА.
По его словам, сейчас осуществляются "меры для уничтожения этих террористов". Как указал пресс-секретарь, Российская Федерация будет обращать внимание мирового сообщества на подобные действия со стороны Украины.
Пресс-секретарь президента РФ заявил также, что не в курсе, будет ли изменен статус СВО в связи с нападением украинских диверсантов, произошедшим сегодня в Брянской области.
Песков отметил, что президент России Владимир Путин слушает сейчас доклад силовиков о ситуации в Брянской области. Доклад делают главы ФСБ, Минобороны РФ, Росгвардии, а также губернатор Брянской области.
Сообщается, что Путин в связи с инцидентами отменил поездку в Ставропольский край.
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