Действия украинских боевиков в Брянской области являются террористической атакой - Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нападения украинских боевиков в населенных пунктах Брянской области России являются атакой террористов, пишет БелТА.

По его словам, сейчас осуществляются "меры для уничтожения этих террористов". Как указал пресс-секретарь, Российская Федерация будет обращать внимание мирового сообщества на подобные действия со стороны Украины.

Пресс-секретарь президента РФ заявил также, что не в курсе, будет ли изменен статус СВО в связи с нападением украинских диверсантов, произошедшим сегодня в Брянской области.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин слушает сейчас доклад силовиков о ситуации в Брянской области. Доклад делают главы ФСБ, Минобороны РФ, Росгвардии, а также губернатор Брянской области.