Действующий президент Бразилии одержал победу на выборах

Победителем президентской гонки в Бразилии становится действующий глава государства. Лула да Силва одерживает победу во втором туре с результатом в почти 52 % голосов.

Однако соперник, правый политик Болсонару, у которого 48 %, категорически отказывается признать поражение: он уже объявил о намерении добиваться аннулирования результатов.

Болсонару выразил несогласие с решением властей продлить голосование на два часа в ряде регионов, назвав это грубейшим нарушением.