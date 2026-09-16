Все громче в коридорах Европарламента звучит мысль: с Беларусью нужно налаживать диалог - это здравая и прагматичная позиция, но пока кулуарная и не выходящая за рамки общих политических заповедей Евросоюза. Хотя бы потому, что мнения о восстановлении контактов придерживаются и избиратели из стран Западной Европы, однако далеко не все политики готовы поддерживать стремления своего электората.

Достаточно еще в теплых брюссельских креслах тех, для кого милитаризация, радикализм и агрессивная риторика - это смысл политического существования.

Что такое попытки вмешательства во внутренние дела страны внешними игроками? В 2025-м за два дня до основного этапа голосования на выборах Президента страны, загодя, Европарламент уже не признал выбор народа, который на данный день сам белорусский народ даже еще и не сделал.

Это экономический шантаж: когда работник стоит у станка, чтобы своим трудом произвести, допустим, деталь, а дяди в пиджаках, восседая в Европарламенте, хотят сделать все, чтобы этот работник за свой труд не смог получить зарплату и накормить свою семью.

За свою суверенную историю Беларусь и ее народ испытывали на себе разные вариации этого подлого явления. В 2020-м Чехия была одним из столпов, на который опирались госпереворотчики. Ондржей Коларж - один из тех политиков, который яро поддерживал делами беспорядки улиц того времени.

Сегодня это депутат Европейского парламента. Его политическая карьера достаточно богатая: он занимал пост главы муниципального района Праги, после был депутатом чешского парламента, откуда досрочно ушел после победы на выборах в Европарламент летом 2024 года. И в рамках своей парламентской деятельности активно выступает за ужесточение общеевропейских санкций против Минска и Москвы.

Ондржей Коларж, депутат Европарламента от Чехии:

"В первую очередь нужно понимать, что если мы говорим о санкциях, Европа должна понимать, что санкции ничего не делают сами по себе. Необходим комплексный подход. Европа должна решить, хочет ли она открыто торговать с некоторыми компаниями белорусского режима. Если говорить о дипломатии, Европа должна понимать, язык дипломатии - это диалог. Я не говорю, что мы должны признать Лукашенко как законного президента или признать его режим. Я не говорю о том, чтобы полностью изменить наш подход. Думаю, мы должны искать и находить пути, чтобы иметь эффективную коммуникацию с режимом, потому что мы не можем повторять одни и те же резолюции, в которых много слов и никакого дела".

Но в 2020-м, когда он был старостой или главой административного района чешской столицы Прага 6, его борьба была весьма показательна. В 2020-м, в канун 75-летия Победы над нацизмом, в Праге был демонтирован памятник освободителю Чехословакии от фашистских захватчиков, маршалу Красной Армии Ивану Коневу. Глава муниципалитета Коларж тогда в соцсетях сопроводил эту новость весьма циничным высказыванием: "У Конева не было маски на лице, правила должны соблюдать все. На улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".

При освобождении Чехословакии погибли сотни тысяч солдат советской армии. А в 1947-м Советский Союз спас Чехословакию от угрозы массового голода, поставив в стране критические объемы продовольственного зерна. Хотя и послевоенные времена для Советского Союза тоже были весьма сложные, но поставки советского хлеба помогли Чехословакии избежать голода, стабилизировали внутренний рынок и спасли экономику страны от коллапса. Год 75-летия победы над нацизмом современная Чехия отметила сносом памятника.

Муниципальных политиков общественность назвала нацистами, а самого Коларжа "гауляйтером", по аналогии с должностью в Третьем рейхе. Стоит ли удивляться, что позиция Коларжа в 2020-м заключалась в поддержке экстремизма и на улицах Беларуси, хотя сегодня может показаться, что его мнение изменилось.

"Вообще, касаясь Беларуси, многое из того, что можно было бы улучшить, потому что, как я говорил, для чешских политиков поддержка Беларуси - это делать селфи. Вы могли заметить, что многие люди смешивают белорусов и русских в одну кучу. Они считают, что это одно и то же, и надо относиться к ним, как к одному и тому же", - заявил политик.

Идея Коларжа заключается в том, что Европейский Союз должен назначить некоего одного человека, который будет заниматься проблемой Беларуси: координировать общее мнение и подходы. Вот тогда, по мнению политика, удастся изменить ситуацию. Тогда как часть европолитиков считает, что Евросоюз должен идти на сближение с Беларусью, но в ЕС эту идею не поддержали.

"Я уверен, что это то, что Евросоюз должен сделать, потому что если у нас будет человек, который сможет координировать коммуникацию Европы с демократическими силами Беларуси, им будет намного проще работать. Это помогло бы координировать подходы по отношению к Лукашенко и его людям, это принесло бы пользу демократическим силам. Понимаете, это продолжающийся процесс. Откровенно говоря, когда я презентовал мою идею коллегам в Европарламенте, она не была встречена с особым энтузиазмом. Они сказали, что если мы назначим спецпредставителя по Беларуси, то это может привести к проблемам в отношениях с Беларусью", - рассказал Ондржей Коларж.

Увы для Коларжа, но в Европарламенте не хотят проблем с Беларусью - это здравая и прагматичная позиция, пока кулуарная и не выходящая за рамки общих политических заповедей Евросоюза, хотя дело времени. Для многих на местах вообще в принципе проблемы под названием "Беларусь" не существует. И вот почему.

"Если вы спросите людей из Испании, Франции, западных стран, их вообще эта тема не волнует. Если вы возьмете страны из бывшего восточного блока, то, конечно, там осведомленность о проблеме будет выше. В Евросоюзе продолжается обсуждение, стоит ли вообще обращать внимание на то, что происходит в Беларуси. И знаете, возможно, именно поэтому наши резолюции такие, какие они есть: много красивых слов, но отсутствуют реальные дела. Сложно убедить наших коллег из западных стран, им вообще все равно. Чем западнее страна, тем у них больше различия. И объяснить моим коллегам из Испании, почему важно поддерживать даже Украину и бороться с Россией, тоже очень сложно", - поделился евродепутат.

Что касается самой Чехии, точнее ее населения и общественного мнения, позиция такова: народные избранники, представители в Евросоюзе - все они в координации должны заниматься проблемами Чехии, а не координацией дестабилизации внутри других стран.

"Очень откровенно говоря, я не особо оптимистичен насчет ближайшего будущего. У нас не так давно прошли парламентские выборы. Правительство, которое сформировалось не очень открыто к вопросам вроде белорусского. В это правительство входят пророссийские партии. Это касается и войны в Украине, и подход очень странный. И я боюсь, что вопрос Беларуси их мало интересует. Если вы поинтересуетесь общественным мнением, например, жителей Чехии, то они не считают, что это та проблема, которой стоит заниматься", - отметил Ондржей Коларж.

Итак, даже несмотря на общественное мнение, мнение коллег, что диалог с Минском необходимо налаживать, радикальные политики внутри Евросоюза готовы и дальше идти путем эскалации. Минск может стать ключом к урегулированию конфликта в Украине - это одна из причин. Но вторая, куда более существенна: Евросоюз уже воюет и готовится к очередному "Дранг нах Остен".

Новые откровения европейских чиновников смотрите уже в следующую среду, 23 сентября, в "Панораме", повтор по четвергам на "Первом информационном".