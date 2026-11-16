Диалог в эпоху ультиматумов, когда прежние договоренности не работают, а новые правила еще не сформированы, возможность коммуникации глаза в глаза становится политическим событием.

На IV Минской международной конференции по евразийской безопасности 3-4 ноября 2026 года присутствовали сотни действующих политиков, представителей аналитических центров и экспертного сообщества из десятков стран. Там не принято говорить лозунгами и оперировать избитыми нарративами, ведь в Минске обсуждали механизмы предотвращения дальнейшей эскалации.

Внутреннее чутье Президента Беларуси Александра Лукашенко о скором завершении украинского кризиса отчасти продиктовано вовлеченностью в гуманитарный аспект конфликта. Александр Лукашенко с первых дней противостояния призывает к миру и делает все возможное для спасения людей. В Беларуси не делят россиян и украинцев на своих и чужих. По поручению Президента уже несколько лет помощь и реабилитация оказываются всем нуждающимся.

"Александр Лукашенко информированный политик. Он вовлечен в переговоры вокруг украинского конфликта. Именно на территории Беларуси реализуется наиболее эффективный и практико-ориентированный переговорный канал", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

Беларусь внесла свой вклад и в спасение людей из заблокированных Алешек. Логистика, питание, медицинское сопровождение - все сделано на высшем уровне. Многолетняя вовлеченность белорусского лидера позволяет понимать динамику украинского кризиса. Отсюда и ощущение скорого мира. Спустя несколько дней Президенту Беларуси вторил и американский лидер Дональд Трамп.

Минская международная конференция по евразийской безопасности задает тренд на диалог. Именно здесь формируются важнейшие посылы о том, что мир - это не капитуляция и поражение, а компромисс. В ожидании идеальных условий можно оказаться в худшем из возможных положений. К тому же всегда существует вероятность, что договорятся без тебя. И это, пожалуй, худший из возможных вариантов. Перспективу остаться за скобками соглашений начинают ощущать даже в Брюсселе. Диалог с Россией перестает быть табуированной темой в Европе.

Паула Пиньо, представитель Еврокомиссии:

"Мы прилагаем все усилия для установления мира в Украине. Сейчас мир там зависит от одного человека. Как хорошо известно, это президент РФ Владимир Путин. Очевидно, что в какой-то момент придется вести переговоры и с ним".

Телега сильно скрипит, но все же едет, и толкают ее в гору лишь несколько мировых лидеров - политики, которые обладают стратегическим мышлением и социальной ответственностью перед своими народами. Оголтелый подход в международных отношениях ведет лишь к эскалации. Третья мировая война обсуждается уже практически как неизбежный факт. Мысль о предстоящем конфликте медиаподобной структуры буквально втирают в сознание обывателя. Перспективу испепеляющей войны продают как легкую прогулку в осеннем саду и увлекательное приключение. Гасить градус эскалации пока удается разрозненными инициативами, но все понимают, что нужен системный подход. Нельзя допустить катастрофу, которая вытекает из соперничества великих держав.

Завершение украинского кризиса - это уже во многом серьезный финансовый вопрос. Большие деньги раскалывают любую миротворческую инициативу, не требуют продолжения. Инвесторы стремятся увеличить прибыль или обменять расходы на политические дивиденды.

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Александр Лукашенко акцентировал внимание на сомнительных решениях официальной Варшавы. На днях премьер-министр Польши Дональд Туск с гордостью рапортовал о достижении трат на военное ведомство в размере 7 % ВВП. Установленный план НАТО выполнили и даже оказались в передовиках. Милитаризация Польши позволяет демонстрировать нужные цифры в статистике. Данные утверждают о стабильном росте экономики. Вот только бюджет страны из года в год принимают с дефицитом, а поляки не понимают, как выживать при этом "процветании". Аналогичными вопросами задаются люди во всех странах, испивших из порочной чаши милитаризации. В Канаде даже призвали провести аудит средств, направленных на военную помощь Украине.

Тамара Лоуренс, сотрудник организации "Голос женщин за мир" (Канада):

"Премьер-министр подписал соглашение о партнерстве между Канадой и Украиной сроком на 100 лет и вовлекает Украину в новый военный банк НАТО. Канадские налогоплательщики подвергаются серьезному риску мошенничества, злоупотреблений и растрат. Недопустимо, что парламентский надзор или независимый аудит финансовой и военной помощи Канады Украине не проводится. Поэтому, наряду с нашим открытым письмом к генеральному аудитору с просьбой провести проверку, мы также запустили парламентскую электронную петицию с требованием провести аудит. Мы призываем канадцев подписать ее, срок подачи которой истекает 7 декабря".

Тамара Лоуренс

Перекладывать ответственность за внутренние проблемы на внешние факторы уже не получается, люди утратили образ будущего. Они мечтают вернуться в стабильное и понятное прошлое. Бюджетный крен от социальных гарантий в сторону милитаризации вызывает раздражение и подрывает внутреннюю стабильность. Полыхает буквально вся Европа. Уровень насилия на улицах приобретает характер боевых действий - выбитые глаза, оторванные конечности. Аналитики прогнозируют зиму восстаний. Граждане всеми силами пытаются привлечь внимание правительств к своим проблемам, но увлечение геополитикой зашло слишком далеко.

Уровень народного одобрения действующих лидеров Европы демонстрирует рекордный минимум. По сути, речь идет о вотуме недоверия. Люди и чиновники оказались по разные стороны баррикад. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Давить протесты уличным насилием долго не получится, нужна политическая воля признать ошибки и оперативно решать их последствия.

"Мы знаем, что у обычных людей совсем другие ценности и приоритеты, чем у высокопоставленных европейских чиновников. Если вы посмотрите на повестку дня людей наверху, то увидите, что это часто такие вещи, как изменение климата и нулевой уровень выбросов, гендерные вопросы или война с терроризмом. Когда вы разговариваете с обычными людьми, это состояние экономики, их работа, здравоохранение и образование их детей. Я не думаю, что основные проблемы людей представлены на каком-либо уровне в Европейском парламенте или Европейской комиссии. И пока это продолжается, существует разрыв", - отметил профессор политики, языков и международных исследований Университета Бата (Великобритания) Билл Дюродье.

Билл Дюродье

Украинский кризис затягивает петли на шее западных политиков, а экономическая табуретка под ногами с трудом балансирует на сломанных ножках. Госдолг большинства украинских доноров уже превысил 100 % ВВП. "Капельница" тут уже не поможет. Европе предстоит очиститься от токсинов, ведь жить на широкую ногу больше не получится.

"Мы приближаемся к концу периода, когда тратили деньги впустую. Проблема во Франции в том, что школы не работают, в них не вкладывали деньги. Классы находятся в плачевном состоянии. Школы разваливаются из-за нехватки денег. Некоторые ученики бунтуют, потому что им это не нравится. Я бы сказал, что в том же духе работают больницы, полиция и армия. Во Франции ничего не работает", - констатировал экономист, глава аналитического центра "Институт свобод" (Франция) Шарль Гав.

Минская международная конференция по евразийской безопасности объединяет тех, кто трезво оценивает последствия политики Брюсселя. Десятки санкционных пакетов задушили ключевые отрасли европейской экономики. Сотни предприятий закрылись, а тысячи людей оказались безработными. Они хотели изолировать Россию и Беларусь, но даже не изучили контурную карту.

Многие европейские политики разделяют взгляды тех, кто накануне собрался в белорусской столице. Все всё прекрасно понимают, однако нередко оказываются заложниками политической конъюнктуры. Называть вещи своими именами не позволяет корпоративная этика. Брюссель вынуждает демонстрировать единство и сплоченность, но свобода слова уже официально признана рудиментом европейской демократии. Об этом буквально прямо заявила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. Она вынуждена была подать в отставку, видя международную ситуацию целиком, но не имея права ее озвучивать.

"Я не могу оставаться нейтральной. В настоящее время меня интересует правда, и я вижу, что правде очень часто наносят ущерб, противоречат ей, искажая факты из той позиции, на которой я находилась. За последние 20 с лишним лет моей работы в сфере экономики и финансов на международной арене в качестве директора, распорядителя МВФ и президента ЕЦБ я многое могу сказать, независимо от того, будут меня слушать или нет. Я чувствую, что должна это сказать, но не могу сделать это в своей нынешней должности", - сказала президент Европейского центробанка.

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Сложно переоценить значимость тезисов Президента Беларуси и самой конференции по евразийской безопасности. Оказалось, что диалог между Западом и Востоком сегодня возможен только в Минске вероятно потому, что кризис доверия и взаимные претензии остаются за пределами государственных границ Беларуси.

Почему ресурсы исчерпаны и финал неизбежен. Кто толкает планету к Третьей мировой и почему именно Беларусь стала единственной площадкой, где еще возможен честный диалог, смотрите подробнее в специальном репортаже.

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