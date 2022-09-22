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Die Welt: Энергокризис грозит продовольственной катастрофой

Энергокризис в Европе приобретает все более драматические формы. Немецкая Die Welt сообщает, что представители пищевой промышленности Германии обратились с открытым письмом к правительству. Из-за непосильных счетов скоро могут быть прекращены заморозка и охлаждение продуктов. Это в свою очередь приведет к возникновению дефицита в торговых сетях. Из магазинов исчезнут многие замороженные продукты, а также свежие овощи, мясо и многое другое. Производители требуют немедленной помощи, в противном случае торговля окажется в катастрофическом положении. Пока, однако, правительство прибегает к неоднозначным мерам, которые вряд ли могут послужить решению проблемы. Например, объявлено о национализации бывшего дочернего подразделения Газпрома - немецкой компании "Сефе". Мало того, что это нарушает принцип неприкосновенности частной собственности, так вдобавок без поставок из России все имущество "Сефе" - это никчемное железо. А Газпром вышел из учредителей немецкой компании еще в марте.

Счета доводят до инсульта

В Италии владельца отеля увезли с инсультом на скорой после того, как тот получил счет за электроэнергию. Сумма составила почти 85 тысяч евро. В предыдущем месяце он уже получил счет на сумму более 8800. На этот раз почти в 10 раз больше. И он не единственный - предприятиям приходят неподъемные счета.

Опрос: в Литве из-за дороговизны снижается энергопотребление

Опрос, проведенный в Литве, обнаружил, что 2/3 населения из-за роста тарифов вынуждены экономить на электричестве. 16 % заявляют, что им пришлось резко снизить энергопотребление в быту. Литовские СМИ предупреждают, что общественное недовольство может обернуться массовыми беспорядками.

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