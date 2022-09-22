Die Welt: Энергокризис грозит продовольственной катастрофой

Энергокризис в Европе приобретает все более драматические формы. Немецкая Die Welt сообщает, что представители пищевой промышленности Германии обратились с открытым письмом к правительству. Из-за непосильных счетов скоро могут быть прекращены заморозка и охлаждение продуктов. Это в свою очередь приведет к возникновению дефицита в торговых сетях. Из магазинов исчезнут многие замороженные продукты, а также свежие овощи, мясо и многое другое. Производители требуют немедленной помощи, в противном случае торговля окажется в катастрофическом положении. Пока, однако, правительство прибегает к неоднозначным мерам, которые вряд ли могут послужить решению проблемы. Например, объявлено о национализации бывшего дочернего подразделения Газпрома - немецкой компании "Сефе". Мало того, что это нарушает принцип неприкосновенности частной собственности, так вдобавок без поставок из России все имущество "Сефе" - это никчемное железо. А Газпром вышел из учредителей немецкой компании еще в марте.