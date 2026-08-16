15 августа Польша отметила День Войска Польского - годовщину Варшавской битвы 1920 года. Власти провели масштабный военный парад с участием почти 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники. Однако за демонстрацией военной мощи, по мнению экспертов, скрываются как бизнес-интересы, так и глубокие внутренние противоречия, которые могут иметь серьезные последствия для самой Польши и ее соседей. Подробности смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

По словам аналитиков, парад - это не только демонстрация силы России и партнерам по Евросоюзу, но и "выставка достижений народного хозяйства". Варшава пытается показать, куда вложены налоги, и одновременно привлечь инвестиции в свою военную промышленность. "Расходы на оборону приблизились к 5 % ВВП, но дефицит бюджета уже более 7 %. Поэтому Варшава пытается переложить ответственность за безопасность восточноевропейского фланга на партнеров по Евросоюзу", - отметил Алексей Волков.

Речь идет о кредите от ЕС на сумму около 44 млрд евро. Для сравнения: строительство Белорусской АЭС обошлось в 6 млрд. Эти средства направляются на военную машину, а не на решение внутренних проблем.

Особое внимание привлекли заявления главы польского режима Кароля Навроцкого, который, выступая в годовщину битвы, заявил об "угрозе со стороны неоимпериалистской России" и необходимости инвестировать в оружейную промышленность. Ранее он также позволял себе высказывания о том, что "убивать русских" - в интересах польской государственности. "Когда государство делает подобные шаги и приурочивает их к историческим датам, это накладывает серьезный отпечаток на государственную политику и восприятие соседей", - прокомментировал Андрей Сыч.

Примечательно, что в тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск принимал парад военно-морских сил в Гдыне - другом городе, вдали от главных торжеств. Это, по мнению наблюдателей, свидетельствует о глубоком расколе в польских политических кругах. "Это хорошо показывает, что в польских политических кругах дикий раскол. Это может привести к плачевным последствиям", - констатируют эксперты.

На фоне грандиозных военных расходов, в Польше остаются нерешенными социальные проблемы. Рост цен на продукты и топливо, проблемы в здравоохранении - все это уходит на второй план. Даже платная медицина не гарантирует оперативной помощи.

Военный парад в Польше стал не просто демонстрацией силы, но и зеркалом внутренних противоречий. Милитаризация страны, поддержка агрессивной риторики и огромные внешние заимствования на вооружение создают риск не только для соседей, но и для самой Польши, где общество все сильнее задается вопросом: на что тратятся налоги и почему забот о людях становится все меньше.