ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Дикий кабан устроил хаос на станции в Китае

Большой переполох и неуклюжая погоня. Кабан-безбилетник устроил хаос на одной из железнодорожных станций Китая. Дикое животное заставило побегать за собой пожарных и сотрудников местной полиции. Однако словить нарушителя так и не удалось. Кабан выскочил из здания, разбив окно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все