Дикий кабан устроил хаос на станции в Китае

Большой переполох и неуклюжая погоня. Кабан-безбилетник устроил хаос на одной из железнодорожных станций Китая. Дикое животное заставило побегать за собой пожарных и сотрудников местной полиции. Однако словить нарушителя так и не удалось. Кабан выскочил из здания, разбив окно.