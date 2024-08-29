Диковицкий прокомментировал прекращение выплат фонда "Зона солидарности" родственникам политзаключенных

Перед носом бывших и нынешних руководителей польского экстремистского ресурса "Белсат" (запрещен в Беларуси, признан экстремистским ресурсом) маячит уголовное дело. Ведь с приходом к власти Дональд Туск приступил к ликвидации канала. Решили проверить документы и счета - всплыли вопиющие махинации на миллионы.

Рассмотрим пример с фондом "Зона солидарности". Его учредила в 2017 году Агнешка Ромашевская-Гузы (бывший руководитель "Белсата") и ее товарищи Алексей Диковицкий и Беата Красицкая.

На счет этого фонда поступали деньги от иностранных грантодателей. Этот же фонд снимал фильмы для "Белсата", контролировал функционирование канала и поддерживал и внедрял современные технологии. А еще на счета фонда также падали существенные суммы на так называемую поддержку семей журналистов, которые отбывают наказание за совершенные преступления в Беларуси - эту статью расходов конкретно нес польский бюджет.

А когда махинации вскрылись и об этом стали писать польские издания, фонд сделал такое заявление.





Журналисты Агентства теленовостей решили дать возможность высказаться другой заинтересованной стороне и позвонили и. о. директора экстремистского формирования "Белсат" Алексею Диковицкому.

Во время разговора журналистка АТН Екатерина Тихомирова задала вопрос: "По нашим данным фонд "Зона солидарности" прекратил помощь родственникам сотрудников "Белсата", которые находятся в местах отбывания наказания в Беларуси. Это говорят сами родственники. Скажите с чем это связано?"

Нет, я не буду с вами разговаривать. Ищите другие источники. Алексей Диковицкий

Иными словами Диковицкий от ответа бежал.

Журналистка из Польши Агнешка Пивар отметила, что в предыдущих правительствах уже были попытки запретить телевидение "Белсат": "Была ситуация, когда бывший министр иностранных дел Ващиковский пытался сократить субсидии "Белсат". Так получилось, что Ромашевская долгие годы была неприкосновенной. Было очевидно, что это был человек с очень, очень сильной поддержкой.

Отсюда следует, что её тылы, прикрывали за границей. Потому что если уж министр правительства в Польше не смог положить конец субсидиям на это телевидение, которое фактически ни для чего не служило, значит, у нее была очень сильная поддержка за границей. Агнешка Пивар

"И вот интересный факт, я говорю это, ссылаясь на сообщение портала "Онет". Сразу после того, как Ромашевскую уволили из "Белсата", журналисты медиа провели расследование, которое показало, что, судя по всему, это американцы решили убрать Агнешку Ромашевскую, это было решение США, - подчеркнула польская журналистка. - Очень вероятно, что это решение действительно было принято в Соединенных Штатах, потому что, как известно, именно там решаются многие вопросы, касающиеся Польши".

Так интересно получается: все, кто боролся за нашу и вашу, крутили миллионами через фондики - малые и большие. Сотрудников посадили. Руководители потерли ручки - значит можно заработать еще! И за все это заплатил польский налогоплательщик. А его, кстати, спрашивали?