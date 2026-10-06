Оторванные руки, слезоточивый газ, водометы и дубинки: вот что получают французские школьники вместо достойного образования.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT:

"Так и хочется крикнуть: "Ау, Макрон, останови насилие! Останови насилие против молодых, еще и несовершеннолетних людей". Диктатор Макрон просто сорвался с цепи. Сейчас его церберы (французские полицаи) лупят дубинками, слезоточивым газом невинных подростков, буквально школьников, которые вышли ради того, чтобы высказать свое недовольство, потому что все демократические институты во Франции уничтожены. Народ Франции не может никак прямо сказать президенту, что он хочет от жизни, от Франции, а школьники не могут сказать, что они хотят учиться нормально, потому что Макрон и его шайка полностью разрушили образовательную систему Франции. Тысячи студентов вышли ради того, чтобы сказать, что они хотят учиться, у них недостаток преподавателей, переполненные классы. Но это просто невозможно, это настоящая гуманитарная катастрофа в сфере образования. Но Макрон занят другим: он пытается играть в геополитика. Ему по большому счету плевать, потому что его срок закончился. Макрон больше не будет президентом Франции. Ему плевать, что будет с Францией".