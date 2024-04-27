Диктатора Дуду одернули в вопросе о размещении ядерного оружия

Глава польского МИД в оскорбительном ключе поставил на место президента собственной страны. Дуда не получал полномочий от правительства делать заявления о размещении ядерного оружия, указал Сикорский. Вдобавок министр подчеркнул, что западные политики тоже остались недовольны Дудой. Его заявления были несвоевременными и опасными. Таким образом, вопрос о размещении ядерного оружия в Польше можно на некоторое время считать закрытым.