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Динамика коронавируса. В США фиксируют максимальный дневной прирост
В Токио, где вчера установили наивысший уровень тревоги, сегодня открывают крупнейший аквариум с медузами. Тем временем в городе фиксируют наибольшую вспышку за последнюю неделю: 280 заражений за сутки.
Похожая ситуация и в США. Там несмотря на вводимые ограничения фиксируют максимальный дневной прирост. Число заражений достигло 70 тыс. человек.
Радикально подходят к ограничениям на Филиппинах. В стране двухнедельный локальный карантин. Улицы патрулирует полиция на бронетехнике. За нарушение ограничений человека могут заключить под стражу.
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