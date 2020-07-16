Динамика коронавируса. В США фиксируют максимальный дневной прирост

В Токио, где вчера установили наивысший уровень тревоги, сегодня открывают крупнейший аквариум с медузами. Тем временем в городе фиксируют наибольшую вспышку за последнюю неделю: 280 заражений за сутки.

Похожая ситуация и в США. Там несмотря на вводимые ограничения фиксируют максимальный дневной прирост. Число заражений достигло 70 тыс. человек.

Радикально подходят к ограничениям на Филиппинах. В стране двухнедельный локальный карантин. Улицы патрулирует полиция на бронетехнике. За нарушение ограничений человека могут заключить под стражу.



