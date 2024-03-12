Диплом MBA всего за 10 тыс. злотых. В центре скандала - международный университет со штаб-квартирой в Варшаве Collegium Humanum

В центре скандала оказался международный университет со штаб-квартирой в Варшаве Collegium Humanum. Семь его сотрудников были задержаны Центральным антикоррупционным бюро Польши. Горе-предприниматели торговали дипломами MBA. Как сообщается, всего за 10 тысяч злотых "свои люди" могли получить диплом управленца, позволяющий им занимать самые высокие государственные посты.

Университет считался "кадровым рассадником" партии "Право и справедливость". С момента его открытия ректором был назначен депутат Европарламента от "ПиС". Среди тех, кто "со скидкой" и без посещения занятий закончил столь престижный Collegium Humanum, числится дядя Дуды. Помимо него в университете отметилось 37 ведущих офицеров армии Польши, а также директора крупных компаний.