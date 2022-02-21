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Дипломатические миссии эвакуируют во Львов, в Россию вывозят жителей Донбасса

Киеву все мало. Украина вновь обратилась ко всем международным партнерам с просьбой пополнить запасы страны оружием. Западные страны тем временем приостанавливают авиасообщение с Украиной и рекомендуют согражданам покинуть страну.

Дипломатические миссии эвакуируют во Львов.

Одновременно в Россию вывозят жителей Донбасса. В зоне конфликта продолжаются обстрелы: повреждены две школы, подорван склад военного вооружения, был открыт огонь по территории Донецкого аэропорта.

В самопровозглашенных республиках погибли 3 человека.
Ситуация в Донбассе станет главной темой предстоящего саммита по безопасности с участием России и США. Инициатором мероприятия выступила Франция.


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