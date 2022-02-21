Дипломатические миссии эвакуируют во Львов, в Россию вывозят жителей Донбасса

Одновременно в Россию вывозят жителей Донбасса. В зоне конфликта продолжаются обстрелы: повреждены две школы, подорван склад военного вооружения, был открыт огонь по территории Донецкого аэропорта.



В самопровозглашенных республиках погибли 3 человека.

Ситуация в Донбассе станет главной темой предстоящего саммита по безопасности с участием России и США. Инициатором мероприятия выступила Франция.