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Дипломатический скандал между Индией и Канадой
Дели высылает десятки представителей североамериканской страны - в общей сложности 41 дипломата. Кроме того, канадским гражданам прекратили выдавать индийские визы.
Конфликт возник из-за гибели в Британской Колумбии сикхского активиста: власти Канады обвинили в этом индийские спецслужбы, что крайне возмутило официальный Дели.
В Оттаве тем временем продолжают усиливать накал воинственной риторики и, похоже, высылкой дело не ограничится: все идет к полному разрыву дипломатических отношений.
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