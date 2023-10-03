ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Дипломатический скандал между Индией и Канадой

Дели высылает десятки представителей североамериканской страны - в общей сложности 41 дипломата. Кроме того, канадским гражданам прекратили выдавать индийские визы.

Конфликт возник из-за гибели в Британской Колумбии сикхского активиста: власти Канады обвинили в этом индийские спецслужбы, что крайне возмутило официальный Дели.

В Оттаве тем временем продолжают усиливать накал воинственной риторики и, похоже, высылкой дело не ограничится: все идет к полному разрыву дипломатических отношений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все