Дипломатии конец: США и Иран переходят к войне на истощение

Краткий пересказ от ИИ

Конфликт на Ближнем Востоке, похоже, окончательно зашел в тупик. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, переговоры между США и Ираном полностью прекращены.



Тем временем Вашингтон уведомил союзников о смене стратегии. Вместо попыток немедленно сокрушить Тегеран военным путем Штаты переходят к тактике долгосрочного экономического и политического удушения.



В то же время газета The Washington Post заявляет, что Пентагон рассматривает возможность серьезно сократить американское военное присутствие в Персидском заливе. Причиной стали масштабные повреждения инфраструктуры баз в ходе столкновений с Ираном. Восстанавливать поврежденные объекты в прежнем объеме США не планируют, считая это редким шансом полностью перестроить архитектуру своих сил на Ближнем Востоке.



В свою очередь Тегеран демонстрирует абсолютную бескомпромиссность. Глава МИД Ирана отверг предложения посредников о временном прекращении огня. По словам дипломата, речь может идти только о полном завершении войны на условиях Ирана.