Дипмиссии Израиля возобновили работу

Диппредставительства Израиля по всему миру возобновили свою работу после двухдневной забастовки. За время стачки посольства были закрыты, консульские услуги не оказывались, оформление документов не проводилось. Причиной стал конфликт Минобороны и МИДа с Минфином. Финансовое ведомство Израиля приняло решение взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Израильский суд по трудовым конфликтам издал запрет на продолжение акции и вынес вердикт, согласно которому стороны должны урегулировать возникшие разногласия. Посольство страны в Минске также возобновило свою работу.



