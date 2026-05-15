Директор Национальной разведки США начала проверку более 120 биологических объектов в 30 странах
Вашингтон, похоже, готовит почву для того, чтобы сбросить токсичный украинский актив. На этот раз - через биологический кейс.
Киевский режим, привыкший к безнаказанности, рискует оказаться в роли главного обвиняемого в создании полигона для испытаний смертоносного оружия.
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард начала проверку более 120 биологических объектов в 30 странах, и Украина - среди них.
Тулси Габбард, директор Национальной разведки США:
"Мы должны положить конец этим исследованиям, направленным на усиление функций генов, и предоставить доказательства того, почему и как прекращение этих исследований угрожает нашим интересам".
Данные российских расследований 2022-2023 годов, указывавшие на нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия в Украине, теперь могут быть подтверждены самими американцами.
При этом пока Вашингтон и Киев так и не ответили на запросы Москвы о биооружии у границ России. Об этом сообщили в МИД РФ.