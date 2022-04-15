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Директор ЦРУ: Лидерство Китая является наиболее важным вызовом для США в этом столетии

В ЦРУ считают Китай главным вызовом для США.

Власти США примут все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Так он прокомментировал необъявленный заранее визит американской делегации на Тайвань - группа в составе шести американских законодателей прибыла на остров накануне. Вашингтон не имеет официальных отношений с Тайванем, однако поддерживает остров в том числе поставками вооружений. Это стало камнем преткновения в отношениях США с Китаем.

Еще одно громкое заявление относительно Пекина сделал директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, лидерство Китая является наиболее важным вызовом для США в этом столетии, и добавил, что Пекин пытается опередить США "буквально в каждой сфере": от "экономической силы до военной мощи, от космоса до киберпространства".


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