Директор ЦРУ: Лидерство Китая является наиболее важным вызовом для США в этом столетии

Власти США примут все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Так он прокомментировал необъявленный заранее визит американской делегации на Тайвань - группа в составе шести американских законодателей прибыла на остров накануне. Вашингтон не имеет официальных отношений с Тайванем, однако поддерживает остров в том числе поставками вооружений. Это стало камнем преткновения в отношениях США с Китаем.