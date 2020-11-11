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Директора музея лагеря Бухенвальд Йенса Кристиана Вагнера обвинили в клевете на членов вермахта
Мужчина находится под следствием за то, что в своей книге повторил исторический факт о военных преступлениях во время Второй мировой войны, в результате которых погибли 20 тысяч военнопленных. Вагнер не знает, кто подал заявление, но обвиняет растущее влияние популистов правого толка, таких, как "Альтернатива для Германии", и объемы ложной информации, распространяемой в интернете. По словам Вагнера, в обвинении говорилось о "порочащих фактах, дискредитирующих солдат вермахта". Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.
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