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Disney объявил даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Как пишет The Hollywood Reporter, премьера ленты "Мулан" состоится 24 июля, а супергеройский блокбастер "Черная вдова" выйдет на экран 6 ноября.
Картину "Вечные" перенесли на 12 февраля следующего года, фильм "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" выйдет 5 ноября 2021 года, а "Тор: любовь и гром" - 28 февраля 2022 года. Новую ленту о приключениях Индианы Джонса зрители смогут увидеть только 29 июля 2022 года.
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