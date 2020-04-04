Disney объявил даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Как пишет The Hollywood Reporter, премьера ленты "Мулан" состоится 24 июля, а супергеройский блокбастер "Черная вдова" выйдет на экран 6 ноября.

Картину "Вечные" перенесли на 12 февраля следующего года, фильм "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" выйдет 5 ноября 2021 года, а "Тор: любовь и гром" - 28 февраля 2022 года. Новую ленту о приключениях Индианы Джонса зрители смогут увидеть только 29 июля 2022 года.



