Дисней собирается сократить 28 тысяч сотрудников

Как информирует агентство Bloomberg, в первую очередь пострадает персонал знаменитых тематических парков. Из-за пандемии COVID долгое время они находились на карантине, из-за чего компания понесла огромные убытки. Кроме того, под удар попадут те, кто трудится на круизных лайнерах и в розничной торговле, а также часть руководства. Согласно источникам агентства, в компании такой шаг в условиях пандемии назвали душераздирающим, но единственно возможным.