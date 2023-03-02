Диверсанты ВСУ проникли на территорию Климовского района - проводятся мероприятия по их уничтожению

В Брянской области силами ФСБ и Минобороны России проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Климовского района, - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате диверсии 2 человека погибли, есть раненые - среди них дети. Им оказывается необходимая помощь.