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Диверсанты ВСУ проникли на территорию Климовского района - проводятся мероприятия по их уничтожению

В Брянской области силами ФСБ и Минобороны России проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Климовского района, - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате диверсии 2 человека погибли, есть раненые - среди них дети. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, село Сушаны было атаковано украинским беспилотником. В результате загорелся жилой дом.

Фото:pixabay.com

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