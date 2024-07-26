Диверсия на французской железной дороге - ЧП затронуло почти 800 тыс. пассажиров

На трех линиях повреждены сигнальные шкафы и перерезаны кабели вдоль путей. Они соединяли Париж с городами на востоке Франции, а также Люксембургом, Германией и Лондоном. Многие маршруты пришлось отменить. ЧП затронуло почти 800 тысяч пассажиров.