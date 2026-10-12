Дизельная дипломатия: Трамп и Путин договорились о поставках топлива

Что общего между украинским президентом и американским фермером? Ответ - дизельное топливо. Потому что 9 октября Трамп позвонил Путину, и они договорились о поставках 300 тыс. т дизеля немедленно, 500 тыс - в ноябре и еще миллиона - потом. Зеленский назвал это "подарком Путину". А 10 октября Трамп вышел к журналистам и сказал: "Украине пора выбрать нового президента". Когда дизель дороже демократии, демократию меняют.

Дизельная дипломатия

Трамп назвал разговор с Путиным "очень успешным". Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировые рынки. А теперь - самое интересное. В России действует запрет на экспорт дизеля для производителей топлива - его ввели на фоне ударов Украины по российским НПЗ и топливного кризиса летом. И Трамп говорит про Зеленского: "Он хочет создать проблемы с дизельным топливом для всего мира, для наших фермеров. Ведь Россия поставляет много дизтоплива по всему миру". Зеленский, узнав о сделке, срочно обзвонил европейских лидеров, чтобы заручиться их поддержкой: позвонил Макрону, премьеру Британии, руководителям Норвегии, Финляндии и Германии - всем тем, кто связал политическое будущее с победой Киева. Он плакался в интервью Axios: "Это несправедливо, не по-партнерски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров". Это он про Трампа, получается. Цена дизеля в США выросла более чем на 80 % после начала войны с Ираном, в Калифорнии - 8,36 доллара за галлон, в Вашингтоне - 7,33. До промежуточных выборов в Конгресс - недели. Фермеры в Небраске - в панике. Трампу нужен дизель: быстро, много, дешево. И он звонит Путину.

Создание новых возможностей для мира

Эльшад Мирбашир, доктор политических наук, профессор (Азербайджан):

"Такие конструктивные новые элементы в отношениях между США и Россией важны не только для самих США и России. Они также имеют важное значение для всего мира, для создания новых возможностей, обеспечения глобальной безопасности. Другое важное событие заключается в том, что Дональд Трамп открытым текстом сказал, что Украине нужен новый президент. То есть он считает, что необходима смена власти в Украине. Он считает, что у Зеленского было много возможностей для достижения соглашения, но он не воспользовался ими и не смог заключить ни одного соглашения. Эти события вызывают серьезную конфронтацию между европейскими странами и США. Соответственно, они стали предметом серьезных обсуждений в Европе. И в дальнейшем позиция президента Трампа реально повлияет на ход развития политических процессов".

Цены на дизель важнее Украины и Зеленского

Есть деталь, о которой почти никто не говорит. Переговоры украинской и американской делегаций в Майами сорвались из-за неожиданного заявления Трампа по дизелю. Дизель оказался важнее дипломатии. Последние две недели прошли под знаком растущего давления на Киев: Трамп неоднократно требовал прекратить удары по российским НПЗ, потому что "это мировая проблема". Украина отвечала, что "НПЗ - это деньги на войну", и предлагала взаимное прекращение ударов по энергетике. Сделка по дизелю стала кульминацией. Санкции, которые в сентябре Трамп сам ужесточал новым законом, через несколько недель частично откатились именно по дизелю. Объемы не гигантские относительно мирового потребления, но символически - огромные. Рынок отреагировал легким снижением фьючерсов. Пишут, что настоящий эффект будет, если поставки пойдут стабильно и если украинские удары действительно остановятся. Зеленский назвал произошедшее "подарком Путину" и "инвестицией в войну". Европейцы тоже не аплодировали. Но Трамп был непреклонен: цены на дизель должны упасть перед промежуточными выборами - сначала бизнес, потом политика.

Россия получает 7 млрд долларов потенциальной выручки от поставок дизеля. США получают 5 млн тонн топлива и снижение цен. Зеленский получает приговор от Трампа: "пора менять". Европа получает очередной политический шок. Дизель потек, санкции прогнулись, а украинский президент внезапно стал "проблемой". Посмотрим, хватит ли у Киева топлива, чтобы не сгореть в этом новом раскладе. Трамп и Путин показали, что договоренности возможны, вопрос только в цене и в том, кто ее заплатит.