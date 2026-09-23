Дизельное топливо в Европе подорожало на 40 % с начала 2026 года

Европейские автомобилисты тратят на дизель примерно на 40 % больше, чем в начале 2026 года, об этом пишет Financial Times. То есть плюс 30 евро за полный бак объемом 50 литров. Цены на бензин выросли на 28 %.

В Европе, по словам аналитиков, на долю дизтоплива приходится более 40 % потребления нефтепродуктов в экономике - это самый высокий показатель среди всех регионов мира.

Самый дорогой дизель в странах ЕС - в Финляндии: в Хельсинки цена приближается к 2,5 евро за литр, на севере страны - почти к 3 евро. Оппозиция и транспортная сфера призывают к участию в акции "Не заправляйтесь". Она должна пройти 2 октября.

Стоимость нефтепродуктов подскочила из-за перебоев в поставках с Ближнего Востока и проблем с транспортировкой продукции российских НПЗ.



Ситуация обострилась после повреждения нефтепровода "Восток - Запад" в Саудовской Аравии.