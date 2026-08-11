Для 8 млн немцев сократят соцвыплаты

В Германии решили сэкономить на самых уязвимых слоях населения. Сокращение социальных выплат затронет 8 млн человек. Запланировано уменьшение пособий по уходу за больными, жилищных субсидий, пособий по уходу за ребенком и авансовых выплат по алиментам.

Так как нововведения бьют по малообеспеченным гражданам, есть риск возрастания уровня бедности. Кроме того, может усугубиться демографический кризис - срок выплаты пособия будет уменьшен с 14 до 12 месяцев. Сокращение поддержки может лишить молодые семьи мотивации рожать детей.

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