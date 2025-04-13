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Для свержения действующей власти в Сербию направлено более 40 млн долларов
Свыше 20 тыс. человек вышли на митинг в поддержку правительства Сербии. Накануне они пронесли по центральным улицам национальный флаг длиной 200 метров.
Главный лозунг митинга - "Не отдадим Сербию". Это ответ на регулярные протесты оппозиции, которая требует свергнуть действующие власти. На митинг вышел также президент Александр Вучич.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Эта атака на Сербию. И она началась не в Сербии, она пришла из-за границы. И не питайте никаких иллюзий - она пришла из-за границы, потому что некоторые там не хотят видеть свободную, независимую и суверенную Сербию. Они не хотят видеть страну, которая может принимать решения самостоятельно. Мы не позволим ни извне, ни изнутри развалить нашу страну! И позвольте мне сказать вам: их цветная революция закончилась, они могут гулять сколько угодно, но ничего из этого не выйдет!"
Протесты в Сербии вспыхнули еще в ноябре прошлого года - после трагедии в Нови-Саде. На демонстрации в основном выходит радикально настроенная молодежь, которая обвиняет правительство в коррупции.
Однако в Белграде раскрыли, что на самом деле протесты организованы западными спецслужбами по сценарию цветных революций. Так, для свержения действующей власти американское агентство по международному развитию только в этом году направило в Сербию более 40 млн долларов.