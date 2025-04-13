Для свержения действующей власти в Сербию направлено более 40 млн долларов

Свыше 20 тыс. человек вышли на митинг в поддержку правительства Сербии. Накануне они пронесли по центральным улицам национальный флаг длиной 200 метров.



Главный лозунг митинга - "Не отдадим Сербию". Это ответ на регулярные протесты оппозиции, которая требует свергнуть действующие власти. На митинг вышел также президент Александр Вучич.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Эта атака на Сербию. И она началась не в Сербии, она пришла из-за границы. И не питайте никаких иллюзий - она пришла из-за границы, потому что некоторые там не хотят видеть свободную, независимую и суверенную Сербию. Они не хотят видеть страну, которая может принимать решения самостоятельно. Мы не позволим ни извне, ни изнутри развалить нашу страну! И позвольте мне сказать вам: их цветная революция закончилась, они могут гулять сколько угодно, но ничего из этого не выйдет!"

Протесты в Сербии вспыхнули еще в ноябре прошлого года - после трагедии в Нови-Саде. На демонстрации в основном выходит радикально настроенная молодежь, которая обвиняет правительство в коррупции.