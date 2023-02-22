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Для британцев овощи - предмет роскоши

В Великобритании овощи - как предмет роскоши. Из-за высоких цен на электроэнергию фермеры были вынуждены отключить теплицы, чтобы не разориться. Как результат, с полок магазинов пропадают овощи и фрукты.

Глава Национального союза фермеров предупреждает, что кризис может продлиться много недель и месяцев. В торговых сетях, где еще есть хотя бы картофель, вводят ограничения на количество покупаемого продукта.

Есть сложности и с импортными товарами: из-за плохой погоды паромное сообщение с континентом было нарушено. А собственное производство оказалось заложником санкционной политики Лондона.

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