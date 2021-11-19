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Для эшелонного прикрытия границ Киев направляет на свои западные рубежи подразделения быстрого реагирования Нацгвардии
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