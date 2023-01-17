Для госпитализации в больницу 320-килограммового нижегородца понадобилось 20 человек

Двадцать человек задействовали для доставки в нижегородскую больницу пациента весом 320 килограммов, по сложности операцию можно сравнить с космической, сообщает РИА Новости.

Глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов разместил фото и видео эвакуации, на которых видно, что широкие носилки из скоройвытаскивают и с трудом заносят в здание больницы около 15 крепких мужчин.



"Сегодня ночью изБольшемурашкинского районапровели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента (51 год) с весом тела около 320 килограммов. Вся процедура перевозки пациента из дома в инфекционную больницу № 23 была организована несколькими ведомствами области и была похожа на сложнейшую космическую операцию. Более 20 человек было задействовано в ней - сотрудники скорой медпомощи, центра медицины катастрофи наши замечательные коллеги изМЧС", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.



Для перевозки пациента оперативно усилили прочность медицинских приспособлений машины центра медицины катастроф. "Все прошло штатно. Пациент доставлен в больницу. Диагноз поставили сразу. Началось лечение", - сообщил министр.

Он также отметил, что произошедшее - "своего рода исторический весовой рекорд для области, в прошлом году был пациент с весом около 255 килограммов".