Несмотря на то, что правительство Терезы Мэй выиграло голосование о доверии в Палате общин, в Великобритании все равно остро стоит вопрос о Брексите. Премьеру снова придется тем или иным образом договариваться с Брюсселем и представить Палате общин новый вариант договора с ЕС к понедельнику. Для реализации Брексита Тереза Мэй призвала к объединению все политические силы страны.