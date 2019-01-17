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Для реализации Брексита Тереза Мэй призвала к объединению все политические силы страны

Несмотря на то, что правительство Терезы Мэй выиграло голосование о доверии в Палате общин, в Великобритании все равно остро стоит вопрос о Брексите. Премьеру снова придется тем или иным образом договариваться с Брюсселем и представить Палате общин новый вариант договора с ЕС к понедельнику. Для реализации Брексита Тереза Мэй призвала к объединению все политические силы страны.

Уже сегодня Тереза Мэй начнет консультации с лидерами парламентских фракций о возможных условиях запасного плана по выходу из ЕС. Пока же среди основных вариантов дальнейшего развития событий - выход из Евросоюза без соглашения или откладывание даты Брексита на более поздний срок или новый референдум, который может вообще отменить Брексит.

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