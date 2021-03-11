Для выезда из Великобритании потребуется декларация о путешествиях

Новые ограничительные меры ввели в Великобритании. Теперь чтобы покинуть страну, жителям потребуется запросить разрешение у правительства. Королевство вводит так называемые декларации о путешествиях - там необходимо будет расписать свою уважительную причину для пересечения национальных границ. Компании пассажироперевозок будут обязаны проверять наличие этих документов. Причиной для выезда за рубеж может быть работа, неотложные семейные вопросы и лечение.