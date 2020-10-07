Для защиты от мародеров в Бишкеке стали создаваться народные дружины

В Бишкеке массовые беспорядки продолжались всю ночь. В столице мародеры пытались захватить транспорт, чтобы передвигаться по городу. Толпы людей громили офисы, кафе и рестораны, врывались в магазины.



В связи с этим стихийно стали создаваться народные дружины - жители пытались защитить свои дома. Благодаря гражданским активистам, молодежным организациям и волонтерам, которые вышли патрулировать улицы столицы и защищать Бишкек от мародеров, к утру ситуация более-менее стабилизировалась. По данным Минздрава Кыргызстана, за два дня пострадали 768 человек, один умер.



Тем временем, к сдержанности и мирному урегулированию ситуации в стране призывают США. Об этом сообщает американское посольство в Бишкеке.



