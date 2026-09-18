Дмитриев и АдГ планируют обсудить поставки российского газа в ФРГ

Перспективы реанимации "Северных потоков" возвращаются в политическую повестку Европы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и руководство партии "Альтернатива для Германии" планируют провести личную встречу.

Главная тема - полное возобновление поставок газа в ФРГ и возможное повторное открытие уцелевших ниток газопровода.

По поступающей информации, встреча может состояться в марте 2027 года и только после официального достижения договоренностей о мирном урегулировании украинского конфликта.