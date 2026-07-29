Эксперт Ежов: За любыми решениями Трампа стоит только финансовая выгода

За любыми решениями Трампа стоит только финансовая выгода – введение обновленных пошлин для 60 стран не исключение. Своим мнением поделился Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Любые решения Трампа означают только одно – получение финансовой выгоды. Трамп рассуждает в терминах сделок. Он все пошлины вводит, все решения принимает в отношении тех или иных государств, исходя из ожидания того, что администрация США получит от этого финансовую выгоду. Вот, собственно, что лежит в основе любых решений Трампа. И кому-то может казаться, что эти решения политически мотивированы. Нет, но если есть какой-то процент политической мотивации, он минимальный. Главный аспект именно финансовый", - рассказал Дмитрий Ежов