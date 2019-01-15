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Днем траура в Шахтах объявят 16 января

Вчерашний взрыв газа в жилом доме унес две жизни. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Неизвестной остается судьба еще троих человек. Специалисты демонтировали почти все опасные конструкции обрушившейся части многоэтажного дома и теперь продолжают поисковые работы.

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