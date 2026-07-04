Первое торжественное мероприятие традиционно состоялось у горы Рашмор в штате Южная Дакота, где высечен барельеф "Святыня демократии".

Дневной парад в честь Дня независимости в Вашингтоне отменили из-за жары.

На большей части США установилась температура выше 40 градусов.

Об отмене парада сообщила Филадельфия. Город Миддлтаун, штат Коннектикут, перенес мероприятие на сентябрь, та же история в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд, Вирджиния и Пенсильвания.

Торжества у Статуи Свободы провели ранним утром.

Ожидается, что 4 июля Дональд Трамп выступит с речью на Национальной аллее в Вашингтоне. В Мемориальном колизее Лос-Анджелеса запланировано концертное шоу.