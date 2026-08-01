Дни белорусского кино открылись в Томске

Кинокартины Беларуси покоряют Сибирь. 1 августа в Томске открылись Дни белорусского кино.

В программе 6 современных фильмов отечественных режиссеров. В их числе "Классная", "Переломный момент", "Одно на двоих". Картины покажут на летней эстраде Томской филармонии. Авторы проектов Кирилл Халецкий и Елена Турова лично представят свои работы.

Зрителей ждут не только просмотры, но и открытые дискуссии с режиссерами. Показы продлятся 2 дня, вход свободный.