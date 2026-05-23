Дни траура объявлены в ЛНР по жертвам террористической атаки ВСУ на Старобельск

Число жертв террористической атаки ВСУ по колледжу Луганского педагогического университета выросло до 21 человека, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Спасатели поздно вечером завершили поисковые работы.

Операция по разбору завалов осложнялась постоянными налетами украинских беспилотников. Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педуниверситета. Там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

24 и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по жертвам террористической атаки украинских боевиков.

