Франция в очередной раз неуклюже пытается повесить на гвоздь свой пробковый шлем колониализма. Дело в том, что именно эксплуатация заморских территорий заложила фундамент современного государства. Вся экономическая составляющая Франции была обеспечена бесплатным трудом рабов и поставками сырья в метрополию.

"Черный кодекс" был важнейшей составляющей этого процесса, он позволял плантаторам снять с себя моральный аспект происходящего и переложить его на нормы закона, и угнетатель одномоментно становился законопослушным гражданином. Статьи полностью регламентировали, как обращаться с порабощенным населением. Лишь в 1794 году под давлением общества французское государство совершило первую попытку отказаться от рабства. Спустя восемь лет император Франции Наполеон отменил это решение и снова легализовал рабство - стране нужны были рабочие руки. Очередная отмена была объявлена только через 46 лет. Как видно, для Елисейского дворца рабство и эксплуатация являются не моральными категориями, а политическими, и при экономической необходимости процесс с легкостью обращали вспять. "Черный кодекс" ждал своего часа вплоть до 2026 года.

Оливетт Отеле, профессор Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета:

"Многие люди действительно боролись за отмену этого кодекса, но для сменявших друг друга французских правительств это не было приоритетом. Правительства понимали, что как только они начнут об этом говорить, им придется признать жестокость, присущую институту рабства, а значит, придется обратить внимание на наследие прошлого - от расизма до расового социального неравенства, основанного на расовой принадлежности. Это еще один термин, о котором Франция не хотела говорить. Итак, многое произошло, был открыт ящик Пандоры, но я этому рада, потому что началась дискуссия, ведь теперь можно говорить о репарациях".

Репарации до сих пор получала только сама Франция. В 1804 году рабы в Гаити подняли восстание и объявили независимость. Париж отправил военную армаду и потребовал возместить потерянную выгоду. За обретение независимости местным жителям пришлось выплатить Франции с учетом инфляции примерно 200 млрд долларов. Долг удалось погасить лишь спустя 122 года, последний платеж Франция получила уже в 1947 году.

Французские old money - это богатства, перешедшие от темнокожих к купеческим семьям, которые до сих пор генерируют доход. Они сформировали первичный капитал на угнетении и заложили основу для развития современных экономических монстров Франции. Они тянутся к своим корням и продолжают эксплуатировать африканское население. Люди, чьи предки создавали богатства Франции, сегодня живут в нищете и продолжают трудиться в рабских условиях на французские компании. В метрополию до сих пор стекаются ресурсы. Франция владеет контрольными пакетами акций в трех нигерских предприятиях по добыче урана, главным оператором выступает компания Orano.

"Они борются не за право владеть бизнесом, а за рабочие места. Возможно, вопросы такие: кто предоставляет рабочие места? Кому принадлежит бизнес, за рабочие места в котором сейчас борются молодые люди? Если вы отправитесь на охоту и убьете куду или спрингбока, тогда вы заберете все мясо, приготовите его для своих детей, а кости бросите собакам, которые будут драться за них. Но собаки никогда не зададутся вопросом: "А где остальное мясо, которое мы добыли, пока грызли кости?" Бизнес-модель, построенная на паразитировании, удерживает бизнес в руках колонизаторов, паразитов", - считает панафриканский философ Мапонга Марара.

Колониальная система Франции сохраняет свое влияние в Африке за счет финансовых инструментов - в регионе действует система французского франка, с ее помощью Париж полностью контролирует денежно-валютную систему региона. Центральный банк западноафриканских государств обязан хранить свои резервы на операционном счете в казначействе Франции. Отмена "Черного кодекса" не означает прекращение рабской эксплуатации, и в Африке это прекрасно понимают.

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Патрик Лумумба, ученый-панафриканист:

"В феврале на Мюнхенской мирной конференции, когда я услышал, как госсекретарь США Марк Рубио сказал, что западноевропейцы должны защищать свою цивилизацию (он чуть не сказал, что если потребуется, то мы должны снова колонизировать эти страны). Он дал понять, что такое мысль жива и здравствует. И если я когда-либо сомневался в этом, то после того, как президент Ганы Джон Драмани Махама вынес на рассмотрение ООН резолюцию о трансатлантической работорговле как преступление против человечности, Соединенные Штаты Америки, Израиль и Аргентина проголосовали против резолюции, а все европейские державы-колонизаторы, включая Францию, воздержались. Это говорит о том, что, по их мнению, африканские страны все еще пригодны для колонизации. Помните, что ДНК колонизатора не меняется. Они просто надевают разные маски".

Патрик Лумумба

Зависимое положение африканских государств не позволяет им выйти из сырьевой экономики. Умышленное ограничение промышленного развития и создание точек напряженности до сих пор оставляют за странами Западной Африки статус сырьевых придатков Франции.

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