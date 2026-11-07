До 200 дней ожидания: в Эстонии очереди к врачам растянулись на месяцы

Доступность специализированной медицинской помощи в Эстонии все сильнее сокращается. Причина - в остром дефиците врачей. По данным Госконтроля, вначале 2026 года свыше 10 тыс. пациентов ждали первичного приема специалистов более двух месяцев, а к офтальмологу очереди растягивались до 200 дней. При этом число жителей Эстонии без постоянного семейного врача выросло до 110 тыс. человек.



Впрочем, аналогичный медицинский кризис касается всей Балтии: в Литве 73 % населения называют главной проблемой бесконечные очереди, а к отдельным профильным врачам не могут попасть дольше трех месяцев.



Помимо острого дефицита кадров, здравоохранение Латвии страдает от хронического недофинансирования. Так, на 2027 год отрасли выделили на 500 млн евро меньше необходимого.